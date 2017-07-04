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После страшного ДТП Следственный комитет не стал требовать ареста директора компании-перевозчика

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Следственный комитет не стал ходатайствовать об аресте генерального директора ПАО "Евразийская корпорация автовокзалов" Оксаны Никитиной, которая является подозреваемой по уголовному делу о трагическом ДТП под Заинском, унёсшим жизни 14 человек.

"В отношении подозреваемой следователем избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемая воспитывает двух несовершеннолетних детей, незамедлительно прибыла на место автокатастрофы и изъявила желание содействовать ходу расследования уголовного дела. Также в настоящее время с женщиной проведен основной объём следственных действий", — информирует пресс-служба Следственного управления СКР по Татарстану.

В свою очередь, президент ПАО "Евразийская корпорация автовокзалов" Фэния Хакимова опровергла заявления прокуратуры и следствия о том, что её компания перевозила детей в отсутствии соответствующей лицензии, а также утверждение силовиков, что водители вовремя не сменяли другу друга.

По словам Хакимовой, которые приводит "Интерфакс-Поволжье", "лицензия на детские перевозки требуется, когда группа детей следует в сопровождении воспитателей, а когда ребёнок едет с родителем — это не поездка детей, не тот случай". Кроме того, президент компании-перевозчика отметила, что "водители сменились в Нурлате, мы разговаривали с нашим водителем, со вторым, и он сказал: мы менялись в Нурлате — он как раз сменился и лёг спать. В автобусе — спальное место, ведь он же вылетел из спального места, второй водитель. От Нурлата до места ДТП автобус ехал два с чем-то часа, в то время как по установленным правилам водители должны меняться не реже, чем каждые четыре часа".

При этом владелец компании ожидает выводов следствия в отношении грузовых автомобилей, с которыми столкнулся автобус.

"Ладно КАМАЗ. А MAN, который он тянул? На нём должен быть регистратор, должен быть ГЛОНАСС, потому что они обязаны страховаться. Мы сгорели: и один, допустим, регистратор сгорел, и второй сгорел. А у них что: ни ГЛОНАССа ни регистратора не было?", — недоумевала в разговоре с "Интерфаксом" г-жа Хакимова.

Как писал "Засекин", по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", была задержана директор Публичного акционерного общества "Евразийская корпорация автовокзалов" Оксана Никитина. А президент и владелица компании Фэния Хакимова заявила, что экипаж сгоревшего за несколько минут дотла автобуса, в котором в воскресенье погибли 14 человек, был лучшим на маршруте "Самара — Ижевск".

"Водитель отличный. Это наш лучший экипаж, который работал на маршруте "Самара-Ижевск". Никогда к ним не было никаких замечаний. На автобусах Neoplan у нас работают опытнейшие водители. Этот водитель у нас работал с 2006 года и отлично себя проявил. Автобус перед поездкой был проверен. Его техническое состояние не вызвало нареканий, автобус был отличный", — цитирует президента ПАО "Евразийская корпорация автовокзалов" РИА Новости.

О новых подробностях страшной автокатастрофы в эфире телеканала "Россия 24" поведал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков.

"У автобуса при столкновении с тягачом оторвалось колесо. Конструктивные особенности этого автобуса заключаются в том, что у него топливный бак впереди справа. И автобус, когда оторвалось переднее правое колесо, начал опрокидываться. Произошло возгорание", — рассказал Добряков.

По предварительным данным следствия, за несколько секунд после возгорания бензобака огонь распространился по всему салону автобуса, а из-за опрокидывания транспортного средства на правый бок были заблокированы все двери, которые также расположены справа.

Напомним, что четырнадцать человек, в том числе четыре ребёнка, погибли в воскресенье в пассажирском автобусе "Неоплан", следующем из Самары в Ижевск. Страшная трагедия произошла на 52 километре автодороги Альметьевск — Заинск в Татарстане. Автобус с 28 пассажирами совершил столкновение с грузовиком "МАН", буксируемым автомобилем "КамАЗ". В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Среди погибших шесть жителей Самарской области, в том числе семья из трёх человек из Самары — женщина 1978 года рождения и мальчики 2001 и 2016 годов рождения. Ещё шесть жителей нашего региона помещены в медицинские учреждения.

По данным Министерства здравоохранения Татарстана, госпитализированы 12 человек, ещё трёх пассажиров отпустили после оказания первой медицинской помощи. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие получили различные травмы, у многих ожоги, в том числе дыхательных путей, а также травматический шок.

По информации МВД Татарстана, 2 июля в ноль часов сорок минут по московскому времени в девяти километрах от города Заинска водитель 1961 года рождения, управлявший автобусом, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком "МАН", буксируемым на жёсткой сцепке автомобилем "КамАЗ". По одной из версий, водитель автобуса был ослеплён фарами грузовика. По другим версиям, водитель автобуса мог уснуть за рулём или не справиться с управлением, выполняя обгон.

Следственное управление СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В связи с этим задержана директор Публичного акционерного общества "Евразийская корпорация автовокзалов", которому принадлежал сгоревший автобус, Оксана Никитина. О проверке деятельности самарского перевозчика уже заявила и прокуратура Самарской области. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять дело об этом страшном ДТП под контроль центрального аппарата ведомства.

В свою очередь, Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Помимо Никитиной задержаны и все водители вовлечённых в автотрагедию транспортных средств.

"Выражая скорбь по погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Заинском районе Республики Татарстан 2 июля 2017 года, соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 2 июля 2017 года днем траура в Республике Татарстан. В день траура на всей территории Республики Татарстан приспустить Государственные флаги Республики Татарстан. Предложить телерадиокомпаниям и учреждениям культуры отменить развлекательные передачи и мероприятия в день траура", — говорится в Указе главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Пассажиры автобуса "Самара–Ижевск" были застрахованы в компании "СОГАЗ". За каждого погибшего пассажира родственники смогут получить выплаты в размере 2 миллионов 25 тысяч рублей.

Вчера же в Самаре состоялось заседание "оперативного штаба по реагированию на ДТП в республике Татарстан" под председательством первого вице-губернатора — председателя областного правительства Александра Нефёдова. По предварительным данным, среди погибших 6 жителей Самарской области, ещё пять самарцев госпитализированы.

По решению губернатора Николая Меркушкина семьям погибших в ДТП будет оказана помощь из резервного фонда в размере 1 миллиона рублей. Пострадавшим в аварии будет оказана помощь в размере до 500 тысяч рублей. Муниципалитеты Самары и Тольятти должны взять на себя доставку тел погибших и при необходимости оказать помощь родственникам в организации поездки к месту происшествия и в больницы к пострадавшим.

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