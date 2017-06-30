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Заложники ремонта Южного моста: суда от речвокзала до Сухой Самарки не могут пустить из-за паводка

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"Самарское речное пассажирское предприятие" (СРПП) готово предоставить транспорт для альтернативной переправы горожан в Куйбышевский район.

Об этом источнику сообщил заместитель директора по эксплуатации Самарского речного пассажирского предприятия (СРПП) Иван Носков. Эта мера связана с ремонтом Южного моста в областной столице, из-за которого в жители Самары вынуждены по два-три часа простаивать в пробках, добираясь на правый берег реки Самарки.

По его словам, главным сдерживающим фактором, который не дает возможность пустить сейчас речные суда, является продолжающийся паводок.

— Горизонт воды держится на уровне свыше 30 метров — это абсолютная гидрологическая аномалия для конца июня, — говорит Иван Носков.

Перевозить пассажиров будут от Речного вокзала до Сухой Самарки. Пассажиров будут доставлять на судах типа ПС — переправочное судно. На нем можно разместить до 80 человек.

Напомним, ремонт Южного моста стартовал в ночь на 12 апреля. Подрядчику предстоит заменить всю проезжую часть, деформационные швы и провести капитальный ремонт опор. Мост имеет разную конфигурацию — это балки, подвесные конструкции. Часть работ придется вести над водой.

Несмотря на то, что по проекту ремонтные работы рассчитаны на 21 месяц, подрядчик "ПСК Волга" планирует завершить их в октябре этого года. Для ускорения темпа привлекут до 15 единиц спецтехники и 70 специалистов. Также строители будут использовать цемент, который ускоряет время застывания бетона.

На время работ пассажирский транспорт не ходит по путепроводу "Аврора" и Южному мосту, и жителям Самары приходится идти по ним пешком.

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Назад. 30 июня 2017 Вперед.
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