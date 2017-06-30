В Кинеле тепловоз сошел с рельсов

30.06.2017 10:19 Читали 26

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия на железнодорожной станции Кинель.

Там сошел с рельсов тепловоз. Об этом сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

— Инцидент произошел в 4:40 в четверг, 29 июня. Тепловоз выполнял маневровые работы и сошел с рельсов четвертой, пятой и шестой колесными парами второй тележки на стрелочном переводе. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, — рассказал Максим Ворошилов.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Предварительная причина происшествия — нарушение маршрута движения. Задержек в движении поездов не было. Для того, чтобы вернуть тепловоз на рельсы, прибыл восстановительный поезд со станции Безымянка. В 9:49 работы на месте происшествия завершили.

— Ход доследственной проверки находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры, — отметил Максим Ворошилов.







