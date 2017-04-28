Под Самарой лоб в лоб столкнулись Volkswagen и Mitsubishi: трое пострадали

28.04.2017 17:06 Читали 18

В четверг, 27 апреля, в Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На 41-м километре трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград столкнулись лоб в лоб две иномарки.

Сотрудники ГИБДД установили, что 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat ехал со стороны Самары в направлении Чапаевска и начал поворачивать налево. По предварительной версии полицейских, молодой человек нарушил правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка. Он въехал в автомашину Mitsubishi Lancer под управлением женщины 1966 года рождения.

В результате аварии водители обоих транспортных средств, а также 25-летняя пассажирка Mitsubishi Lancer получили травмы различной степени тяжести. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все участники находились в трезвом состоянии. Предполагаемый виновник ДТП не был пристегнут ремнем безопасности, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.