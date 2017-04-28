В Самарской области мужчину, который превратил знакомого в раба, отправили за решетку на 4,5 года

28.04.2017 12:05 Читали 13

В пятницу, 28 апреля, суд Красноармейского района вынес приговор жителю села Колыбеловка.

Его признали виновным в пяти преступлениях, в том числе в незаконном лишении свободы и истязаниях.

Согласно данным следствия, в начале 2014 года подсудимый, имеющий подсобное хозяйство и земельный участок площадью 1515 квадратных метров, пригласил к себе своего знакомого из Северной Осетии. Обвиняемый пообещал ему достойные условия проживания, помощь в поиске работы.

Однако, когда мужчина приехал в Самарскую область, подсудимый забрал у него паспорт и удерживал его у себя дома, заставляя выполнять всю черную работу на сельском участке. При этом если хозяин был недоволен, то избивал знакомого палкой, монтировкой или черенком от лопаты.

После избиения подсудимый запрещал подневольному обращаться за медицинский помощью и надевал на его ногу металлическую цепь, фиксируя ее к трубе. В таком положении мужчина находился не менее шести часов.

Во время процесса гособвинитель требовал для подсудимого восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Но суд назначил более мягкое наказание. Он получил 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по Самарской области.