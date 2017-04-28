В Самарской области разыскивают насильника

28.04.2017 11:03 Читали 15

Сотрудники уголовного розыска разыскивают в Самарской области мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности.

Жертвой преступления стала жительница Новокуйбышевска.

Как сообщают в ГУ МВД России по Самарской области, на вид подозреваемому 45-50 лет, рост — 170-175 см, крепкого телосложения, лицо европейского типа, волосы русые, короткие. Мужчина может носить незатемненные очки для корректировки зрения в квадратной оправе.

В момент нападения на женщину преступник был одет в синюю джинсовую куртку и джинсовые брюки, черную футболку или кофту.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полицейские просят обращаться по телефонам: (846) 373-74-04, (846) 373-74-05, (84635) 6-26-10, (84635) 6-25-90 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции можно через "Мобильное приложение МВД России".

— Анонимность гарантируется, — отмечают представители ГУ МВД России по Самарской области. Фоторобот подозреваемого.