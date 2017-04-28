В Самаре воспитанников детского сада эвакуировали из-за пожара

28.04.2017 16:01 Читали 13

Днем в пятницу, 28 апреля, на 18 км Московского шоссе, 13а произошел пожар.

Примерно в 15:00 в прачечной детского сада вспыхнул деревянный шкаф. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

Как рассказали свидетели, сотрудники дошкольного заведения сразу же вызвали пожарных и принялись эвакуировать детей на улицу. К счастью, площадь горения оказалась небольшой.

Работники детского сада успели самостоятельно потушить огонь до приезда спасателей. Никто не пострадал.