Примерно в 15:00 в прачечной детского сада вспыхнул деревянный шкаф. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
Как рассказали свидетели, сотрудники дошкольного заведения сразу же вызвали пожарных и принялись эвакуировать детей на улицу. К счастью, площадь горения оказалась небольшой.
Работники детского сада успели самостоятельно потушить огонь до приезда спасателей. Никто не пострадал.
В Самаре воспитанников детского сада эвакуировали из-за пожара
Днем в пятницу, 28 апреля, на 18 км Московского шоссе, 13а произошел пожар.
Примерно в 15:00 в прачечной детского сада вспыхнул деревянный шкаф. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.