Самарец спас собаку, провалившуюся под лед на реке возле Новокуйбышевска

24.04.2017 16:16 Читали 58

На днях в социальных сетях появилась информация о поступке некого Сергея, который спас собаку, тонувшую в одном из водоёмов Самарской области.

Четырёхлапая гуляла по льду и в какой-то момент провалилась. Это происходило на Татьянке рядом с Новокуйбышевском. Подробности истории нам рассказал главный её участник — рыболов Сергей Карпов из Самары.

— Было это 9 апреля на реке Татьянке рядом с Новокуйбышевском. Мы как обычно с друзьями приехали на рыбалку. Хобби у нас такое. Нашли открытый участок водоема, везде ещё лёд был. Собака гуляла по льду. Сначала внимания на неё не обратили, но когда она провалилась в полынью и начала "звать" на помощь "человеческим голосом", то я и не выдержал. У меня самого дома собака, как представил, что там мой пёс тонуть может, "сердце кровью облилось". Ну и махнул за ним. Вода ледяная. Дыхание сразу сбил. До середины реки мигом доплыл. Разбил лёд руками, добрался до пса. В голове были мысли, что если начнёт сейчас лапами дергать — не доплывём — пёсик не маленький. Что кусаться будет, почему-то даже и не думал. В итоге, когда взял его на руки, сил у собаки оставалось только на то, что бы облизывать моё лицо по дороге к берегу. Доплыл, как видите, с ним благополучно, выкинул его на лёд, сам вылез. Отдышался. Друзья натерли меня спиртом, внутрь не принимал, отрицательно отношусь к алкоголю. Больше всего замерли пальцы рук, так как ломал лёд.

А с собакой что?

— Собаку отогрели и отправили домой. Вся "спасательная операция" заняла минут 7-10. Ну, а рыбалка так и не получилась в этот раз. Вообще, ничего сверхъестественного в этом не вижу, я люблю собак, и просто не мог оставить такую ситуацию без внимания.

Собаку не забрали себе, не знаете, как у неё сейчас дела?

— Нет, не знаю. Собака не моя. Хозяин сидел в километре от этого места и спокойно ловил рыбу со льда! Правда, когда я её вытащил, он всё-таки сказал "спасибо". На следующий день приятель из Новокуйбышевска видел её живой и здоровой. Поэтому, думаю, у собаки всё хорошо сейчас.