В Самарской области грузовой поезд сбил насмерть мужчину

В районе станции Новоотрадная поезд сбил насмерть мужчину, сообщил старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Михаил Шаляпин.
По его словам, инцидент произошел примерно в 17:00 в субботу, 22 апреля. Мужчина переходил пути в неположенном месте и попал под грузовой поезд. От полученных травм он скончался на месте.
Правоохранители установили, что погибший — житель Отрадного 1976 года рождения. Полицейские проводят проверку по факту происшествия. Ее ход контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура.