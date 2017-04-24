В Самарской области грузовой поезд сбил насмерть мужчину

24.04.2017 13:13 Читали 20

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смертельного происшествия на железной дороге.

В районе станции Новоотрадная поезд сбил насмерть мужчину, сообщил старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Михаил Шаляпин.

По его словам, инцидент произошел примерно в 17:00 в субботу, 22 апреля. Мужчина переходил пути в неположенном месте и попал под грузовой поезд. От полученных травм он скончался на месте.

Правоохранители установили, что погибший — житель Отрадного 1976 года рождения. Полицейские проводят проверку по факту происшествия. Ее ход контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура.