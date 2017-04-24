Волжское дерби завершилось безголевой ничьей

По ходу матча самарцам пришлось сделать две вынужденные замены. Уже в первом тайме вместо получившего травму Ятченко на поле вышел Таранов. После перерыва "Крылья" лишились еще одного футболиста. После столкновения с соперником не смог продолжить игру Бато. Его заменил Зинков. Не обошлось и без потерь в составе казанцев. Во втором тайме вместо прекрасно знакомого самарским болельщикам по выступлениям за "Крылья" Тараса Бурлака вышел Камболов.
За 90 минут обе команды создали большое количество моментов. Однако не один из них реализован не был. В итоге 0:0. В этом году "Крылья Советов" сыграли вничью на "Металлурге" третий матч подряд.