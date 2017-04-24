Волжское дерби завершилось безголевой ничьей

24.04.2017 08:51 Читали 28

В матче 24-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 7513 болельщиков, сыграли вничью с казанским "Рубином" — 0:0.

По ходу матча самарцам пришлось сделать две вынужденные замены. Уже в первом тайме вместо получившего травму Ятченко на поле вышел Таранов. После перерыва "Крылья" лишились еще одного футболиста. После столкновения с соперником не смог продолжить игру Бато. Его заменил Зинков. Не обошлось и без потерь в составе казанцев. Во втором тайме вместо прекрасно знакомого самарским болельщикам по выступлениям за "Крылья" Тараса Бурлака вышел Камболов.

За 90 минут обе команды создали большое количество моментов. Однако не один из них реализован не был. В итоге 0:0. В этом году "Крылья Советов" сыграли вничью на "Металлурге" третий матч подряд.