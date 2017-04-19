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Двухэтажные поезда из Самары в Москву вновь пустят 20 июня

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Руководство Федеральной пассажирской компании в скором времени планирует возобновить движение двухэтажных поездов Самара–Москва. Составы планируют пустить по маршруту 20 июня. Об этом сообщил начальник Куйбышевского филиала компании Александр Попов.
Напомним, что причиной, по которой двухэтажные поезда вывели из эксплуатации, стало происшествие 19 июля прошлого года на перегоне Луховицы–Щурово в Рязанской области. У поезда Самара–Москва оторвалось несколько вагонов.
Причиной нештатной работы автосцепки в РЖД назвали недостатки в технологии сборки корпуса сцепки заводом-изготовителем. Ранее сообщалось, что разработчик устранит недостатки в конструкции беззазорных сцепных устройств к 2019 году.
По словам Александра Попова, в будущем планируют пустить двухэтажные поезда до Адлера.

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Новости

Назад. 19 апреля 2017 Вперед.
Двухэтажные поезда из Самары в Москву вновь пустят 20 июня
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