16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

VLNY "умыли" конкурентов в чартах новым альбомом

"Крылья Советов" сдали нормы ГТО

Читали 33

Сегодня на базе "Крыльев Советов" состоялось торжественное вручение золотых знаков комплекса ГТО школьникам и студентам.

Голкипер нашей команды Евгений Конюхов и заслуженный ветеран клуба, легенда самарского футбола Валерьян Панфилов вручили удостоверения и знаки 20 ребятам. После церемонии к выполнению ряда испытаний ГТО приступили игроки молодежного состава "Крыльев". Под одобрительные шутки партнеров по команде молодые игроки проверили свои силы вместе с главным тренером дубля Владимиром Казаковым, который также сдавал нормы ГТО в своей категории.

Молодежь показала хорошую физическую форму, хотя пришлось потрудиться, нормативы ГТО требуют серьезной подготовки. По цепочке друг за другом под присмотром судей игроки подтягивались, приседали, поднимали гирю и проходили другие испытания. Не остался в стороне и Валерьян Панфилов. Он отметил, что золотой знак ГТО это его давняя мечта. Ветеран "Крыльев" намерен получить заветный символ и готов продолжить сдачу оставшихся испытаний:

— Давно мечтал сдать нормативы. Несмотря на свой возраст, на мой взгляд, показал хорошие результаты. ГТО — очень правильная задумка, которая обязательно приживется в России. Организаторам и инициаторам этой идеи могу пожелать только успехов.

Дмитрий Чесалин, руководитель управления развития физкультуры и массового спорта министерства спорта Самарской области:

— В Самарской области активно реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". Так в 2016 году в выполнении испытаний приняли участие более 10 тысяч жителей региона, в нашей области работают 74 центра тестирования. Мы рады, что футбольный клуб "Крылья Советов" стал полноправным участником проекта ГТО. Для ребят, которые сегодня были награждены золотыми знаками ГТО, визит на тренировочную базу "Крыльев" стал интересным событием, им было приятно, что их награждали голкипер Евгений Конюхов и заслуженный ветеран команды Валерьян Владимирович Панфилов. Футболисты молодежного состава "Крыльев" попробовали свои силы в ряде испытаний ГТО, и каждый из них может в дальнейшем выполнить нормативы, которые осталось, чтобы официально получить знак. Те, кому предстоит поступать в ВУЗы, смогут претендовать на дополнительные баллы в зависимости от установленных учебным заведением критериев. Мы планируем продолжать наше сотрудничество с "Крыльями" в части продвижения ГТО. Надеемся, что клуб согласиться предоставлять какие-то скидки, льготы или бонусы болельщикам, которые успешно выполнили нормативы ГТО. Будем обсуждать этот вопрос. Также планируем проводить совместные акции. Например, перед одним из домашних матчей команды около стадиона "Металлург" можно сделать точку ГТО, где каждый болельщик в тестовом режиме сможет попробовать силы в отдельных испытаниях, получить консультацию специалистов. А пока всем жителям Самарской области могу порекомендовать зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, где можно получить всю интересующую информацию о том, как и где можно выполнить испытания ГТО.

Версия для печати

Новости

Назад. 19 апреля 2017 Вперед.
Двухэтажные поезда из Самары в Москву вновь пустят 20 июня
"Крылья Советов" сдали нормы ГТО
В Самарской области полицейские изъяли поддельный табак на 14 млн рублей
Самолет Москва-Фергана из-за преждевременных родов пассажирки экстренно сел в Самаре
Летние джинсовые платья: красиво и комфортно жить не запретишь
Двухъярусные кровати для детей и подростков

В России и мире

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Эксперты: Украина стоит на пороге гражданской войны

Попытки силой подавить выступления сторонников федерализации привели уже к десяткам человеческих жертв. В России действия Киева назвали карательной акцией. Москва вновь и вновь призывает Киев к переговорам с восточными областями и в очередной раз напоминает о женевских соглашениях и обещаниях отказаться от насилия.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Как минимизировать потери от валютной конвертации

Люди часто путешествующие, а также пользующиеся услугами зарубежных онлайн-магазинов при совершении операций часто несут дополнительные расходы. Дело в том, что в связи с так называемой валютной переоценкой у пользователей банковских карт могут возникать дополнительное списания средств. Выясним, как и почему происходит эта процедура, а также как наиболее выгодно совершать покупки в валюте.

Осторожно, мошенничества при продаже жилья!

К сожалению, покупка недвижимости на вторичном рынке может стать не только радостью для всей семьи, но и причиной серьезных проблем, если новый собственник квартиры станет жертвой мошенников. Попробуем разобраться, как же не попасться на их уловки

Здоровье

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Рынок IT-медицины - это триллионы рублей в год

В августе прошлого года губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным была поставлена четкая задача: сформировать новую высокотехнологичную отрасль региональной экономики и обеспечить губернии достойное место на рынке IT-медицины. Об успехах в достижении этой цели «ВК» рассказал ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Геннадий Котельников

Мой дом

Он и она