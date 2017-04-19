"Крылья Советов" сдали нормы ГТО

19.04.2017 15:18 Читали 33

Сегодня на базе "Крыльев Советов" состоялось торжественное вручение золотых знаков комплекса ГТО школьникам и студентам.

Голкипер нашей команды Евгений Конюхов и заслуженный ветеран клуба, легенда самарского футбола Валерьян Панфилов вручили удостоверения и знаки 20 ребятам. После церемонии к выполнению ряда испытаний ГТО приступили игроки молодежного состава "Крыльев". Под одобрительные шутки партнеров по команде молодые игроки проверили свои силы вместе с главным тренером дубля Владимиром Казаковым, который также сдавал нормы ГТО в своей категории.

Молодежь показала хорошую физическую форму, хотя пришлось потрудиться, нормативы ГТО требуют серьезной подготовки. По цепочке друг за другом под присмотром судей игроки подтягивались, приседали, поднимали гирю и проходили другие испытания. Не остался в стороне и Валерьян Панфилов. Он отметил, что золотой знак ГТО это его давняя мечта. Ветеран "Крыльев" намерен получить заветный символ и готов продолжить сдачу оставшихся испытаний:

— Давно мечтал сдать нормативы. Несмотря на свой возраст, на мой взгляд, показал хорошие результаты. ГТО — очень правильная задумка, которая обязательно приживется в России. Организаторам и инициаторам этой идеи могу пожелать только успехов.

Дмитрий Чесалин, руководитель управления развития физкультуры и массового спорта министерства спорта Самарской области:

— В Самарской области активно реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". Так в 2016 году в выполнении испытаний приняли участие более 10 тысяч жителей региона, в нашей области работают 74 центра тестирования. Мы рады, что футбольный клуб "Крылья Советов" стал полноправным участником проекта ГТО. Для ребят, которые сегодня были награждены золотыми знаками ГТО, визит на тренировочную базу "Крыльев" стал интересным событием, им было приятно, что их награждали голкипер Евгений Конюхов и заслуженный ветеран команды Валерьян Владимирович Панфилов. Футболисты молодежного состава "Крыльев" попробовали свои силы в ряде испытаний ГТО, и каждый из них может в дальнейшем выполнить нормативы, которые осталось, чтобы официально получить знак. Те, кому предстоит поступать в ВУЗы, смогут претендовать на дополнительные баллы в зависимости от установленных учебным заведением критериев. Мы планируем продолжать наше сотрудничество с "Крыльями" в части продвижения ГТО. Надеемся, что клуб согласиться предоставлять какие-то скидки, льготы или бонусы болельщикам, которые успешно выполнили нормативы ГТО. Будем обсуждать этот вопрос. Также планируем проводить совместные акции. Например, перед одним из домашних матчей команды около стадиона "Металлург" можно сделать точку ГТО, где каждый болельщик в тестовом режиме сможет попробовать силы в отдельных испытаниях, получить консультацию специалистов. А пока всем жителям Самарской области могу порекомендовать зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, где можно получить всю интересующую информацию о том, как и где можно выполнить испытания ГТО.