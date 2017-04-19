В Самарской области полицейские изъяли поддельный табак на 14 млн рублей

По данным фактам возбуждено 4 уголовных дела в отношении четырех жителей Самары, Тольятти и Жигулевска.
Так, в феврале сотрудниками 3 отдела УЭБиПК областного главка проведены осмотры гаражных боксов, арендованных 34-летним жителем Жигулевска, во время которых были изъяты более 126 400 пачек табачной продукции, имеющей признаки подделки, на общую сумму более 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок и знаков соответствия либо их использования". Наказание за данное деяние влечет наложение штрафа в сумме от 300 до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.
Сотрудники органов внутренних дел просят жителей Самарской области активно обращаться в полицию при возникновении сомнений в подлинности табачной продукции.
К признакам контрафактных табачных изделий относится отсутствие специальных (акцизных) марок на упаковке изделия, а также присутствие специальных (акцизных) марок других государств. Если Вы обладаете информацией о торговле табачной продукцией, имеющей признаки подделки, обращайтесь по телефонам: 8 (846) 278-22-22 (ДЧ ГУ МВД России по Самарской области), 339-52-38 (3 отдел УЭБиПК областного главка). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.