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В Самарской области полицейские изъяли поддельный табак на 14 млн рублей

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Сотрудниками УЭБиПК областного ГУ МВД России за период 2016–2017 годов из незаконного оборота изъято более 142 000 пачек контрафактных табачных изделий различного наименования на общую сумму, превысившую 14 281 000 рублей.

По данным фактам возбуждено 4 уголовных дела в отношении четырех жителей Самары, Тольятти и Жигулевска.

Так, в феврале сотрудниками 3 отдела УЭБиПК областного главка проведены осмотры гаражных боксов, арендованных 34-летним жителем Жигулевска, во время которых были изъяты более 126 400 пачек табачной продукции, имеющей признаки подделки, на общую сумму более 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок и знаков соответствия либо их использования". Наказание за данное деяние влечет наложение штрафа в сумме от 300 до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники органов внутренних дел просят жителей Самарской области активно обращаться в полицию при возникновении сомнений в подлинности табачной продукции.

К признакам контрафактных табачных изделий относится отсутствие специальных (акцизных) марок на упаковке изделия, а также присутствие специальных (акцизных) марок других государств. Если Вы обладаете информацией о торговле табачной продукцией, имеющей признаки подделки, обращайтесь по телефонам: 8 (846) 278-22-22 (ДЧ ГУ МВД России по Самарской области), 339-52-38 (3 отдел УЭБиПК областного главка). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. 

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Назад. 19 апреля 2017 Вперед.
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