В Тольятти сотрудники ФСБ накрыли подпольный НПЗ

17.04.2017 17:24 Читали 47

Еще одно подпольное производство выявили на территории бывшего предприятия "Фосфор" в Тольятти.

Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли деятельность незаконного нефтеперерабатывающего завода.

Силовики нашли на предприятии пять аппаратов по переработке углеводородного сырья, систему очистки и охлаждения, а также 50 емкостей объемом более 60 тонн каждая, предназначенных для хранения. Лицензии на эту деятельность у завода нет.

По оценке специалистов Ростехнадзора, предприятие способно перерабатывать до трех тысяч тонн нефти в месяц. Производимые бензин и дизельное топливо продавали на территории Самарской области. По предварительной оценке, сумма незаконно полученного дохода преступной группы могла достигать более 20 млн рублей в месяц.

В настоящее время силовики документируют деятельность завода и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что зимой на территории "Фосфора" уничтожили незаконную нефтеперерабатывающую установку.