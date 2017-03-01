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В Самаре для болельщиков ЧМ-2018 напечатают 45 тысяч билетов

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Десятки тысяч гостей ожидают в Самаре на игры чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Для болельщиков здесь напечатают минимум 45 тысяч билетов. Об этом сообщил руководитель управления по подготовке объектов и организаций мероприятий в Самаре "Организационный комитет "Россия-2018" Артур Лактюхин.
По его словам, болельщики также смогут бесплатно посетить фан-зону на площади Куйбышева. Однако пока власти не решили, как будет организован проход — по билетам или по предварительной аккредитации.
Напомним, стадион "Самара Арена" возводят на территории Радиоцентра. Старт строительству стадиона дал президент России Владимир Путин летом 2014 года. В основание фундамента глава государства заложил капсулу с посланием потомкам.
Согласно проекту, арена рассчитана на 45 тысяч зрителей. Она будет представлять собой купол высотой до 60 метров с вырезом в центре. При этом игровая зона будет открытой.
Помимо поля с трибунами в структуру спортивной арены войдут многоуровневое подтрибунное пространство с помещениями для спортсменов, фойе для зрителей, служебные помещения, бизнес-помещения, магазины. Сам стадион будет выполнен в серых тонах.
Стадион должен быть готов к концу 2017 года. На данный момент строители смонтировали 32 из 96 консолей купола.
В Самаре пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Самые дешевые билеты будут стоить от 1208 рублей, билеты на ВИП-трибуны — от 448 тысяч долларов.

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Назад. 01 марта 2017
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