В Самаре для болельщиков ЧМ-2018 напечатают 45 тысяч билетов

01.03.2017 10:00 Читали 6

Десятки тысяч гостей ожидают в Самаре на игры чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Для болельщиков здесь напечатают минимум 45 тысяч билетов. Об этом сообщил руководитель управления по подготовке объектов и организаций мероприятий в Самаре "Организационный комитет "Россия-2018" Артур Лактюхин.

По его словам, болельщики также смогут бесплатно посетить фан-зону на площади Куйбышева. Однако пока власти не решили, как будет организован проход — по билетам или по предварительной аккредитации.

Напомним, стадион "Самара Арена" возводят на территории Радиоцентра. Старт строительству стадиона дал президент России Владимир Путин летом 2014 года. В основание фундамента глава государства заложил капсулу с посланием потомкам.

Согласно проекту, арена рассчитана на 45 тысяч зрителей. Она будет представлять собой купол высотой до 60 метров с вырезом в центре. При этом игровая зона будет открытой.

Помимо поля с трибунами в структуру спортивной арены войдут многоуровневое подтрибунное пространство с помещениями для спортсменов, фойе для зрителей, служебные помещения, бизнес-помещения, магазины. Сам стадион будет выполнен в серых тонах.

Стадион должен быть готов к концу 2017 года. На данный момент строители смонтировали 32 из 96 консолей купола.

В Самаре пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Самые дешевые билеты будут стоить от 1208 рублей, билеты на ВИП-трибуны — от 448 тысяч долларов.