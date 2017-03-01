Его визит состоится в рамках избирательной кампании, сообщает сам политик в своем микроблоге.
В областной столице Алексей Навальный откроет свой предвыборный штаб в связи с намерением баллотироваться в президенты страны.
Штаб будет базироваться в здании на Некрасовской, 64.
3 марта здесь состоится пресс-конференция для журналистов, а затем – официальное открытие. На него приглашены волонтеры и сторонники оппозиционера.
Оппозиционер Алексей Навальный приедет в Самару
В пятницу, 3 марта, Самару посетит оппозиционный политик Алексей Навальный.
Его визит состоится в рамках избирательной кампании, сообщает сам политик в своем микроблоге.