Оппозиционер Алексей Навальный приедет в Самару

01.03.2017 15:53 Читали 6

В пятницу, 3 марта, Самару посетит оппозиционный политик Алексей Навальный.

Его визит состоится в рамках избирательной кампании, сообщает сам политик в своем микроблоге.

В областной столице Алексей Навальный откроет свой предвыборный штаб в связи с намерением баллотироваться в президенты страны.

Штаб будет базироваться в здании на Некрасовской, 64.

3 марта здесь состоится пресс-конференция для журналистов, а затем – официальное открытие. На него приглашены волонтеры и сторонники оппозиционера.