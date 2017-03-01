Самара оказалась непривлекательной для волонтеров ЧМ-2018

01.03.2017 10:46 Читали 8

Самара находится на втором месте с конца списка по количеству заявок волонтеров на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщил руководитель управления по подготовке объектов и организаций мероприятий в Самаре оргкомитета "Россия-2018" Артур Лактюхин.

По его словам, плачевная статистика связана с тем, что у помощников мундиаля нет желания ехать в столицу 63-го региона. Они не знают, где и как им разместиться.

Артур Латюхин рассказал, что недобор волонтеров с других регионов и стран связан с тем, что о Самаре никто не слышал. У сайтов отелей нет страниц на других языках. Почти все гостиницы города размещены только на одном известном портале. Также нет информации о туристических мероприятиях и развлекательных местах Самары.

По словам представителя оргкомитета, эта проблема станет причиной того, что региональные власти не получат прогнозируемый экономический результат.

— Нужно заинтересовать людей, чтобы они приехали. Это поможет отелям и городу заработать. Сами волонтеры и туристы не положат деньги в карман. Их нужно чем-то заинтересовать, — сообщил Артур Лактюхин.