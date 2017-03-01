В Самаре мужчина несколько часов висел на балконе

01.03.2017 12:32 Читали 6

В среду, 1 марта, днем экстренные службы региона работали на месте инцидента, который мог перерасти в трагедию.

На балконе 12 этажа дома на пересечении Советской Армии и Антонова-Овсеенко в течение нескольких часов находился мужчина возрастом примерно до 40 лет. Он периодически вставал на карниз балкона и всем своим видом показывал, что собирается совершить суицид. Очевидцы сообщили 63.ru, что в руках у него был нож.

Прохожие, обеспокоенные за жизнь горожанина, вызвали пожарных, спасателей, медиков и полицию. Уговорить самарца слезть с балкона удалось психологу МЧС и родственнице, которая приехала на место ЧП.

Также известно, что самарец пришел в гости к своему знакомому. По словам сотрудников оперативных служб, он был в неадекватном состоянии, скорее всего, в состоянии наркотического опьянения.

После того, как его «сняли» с балкона, медики увезли его в медучреждение.