В заключительном матче сбора "Крылья" уступили с минимальным счетом

27.02.2017 08:40

Самарская команда провела заключительный матч перед возобновлением чемпионата. Соперником самарцев был "Кайрат".

Игра прошла на поле отеля "Регнум", где свои тренировки проводят волжане. Главные тренеры обеих команд выставили основные составы.

Нашей команде по различным причинам не смогли помочь Сергей Ткачев, Джанни Бруно, Милан Родич. Зато с первых минут на поле появился Александр Глеб и вернулся Иван Таранов, пропустивший последний матч с "Шерифом". В матче получилось два разных тайма. Первый был на стороне соперника, который создал больше моментов у наших ворот. В середине тайма у "Кайрата" отличился Исаэль Барбоса, а голевую передачу ему отдал Андрей Аршавин. Ход игры поменялся во втором тайме. Он прошел с преимуществом самарцев.

Сразу несколько игроков могли отличиться у нас, но счет не изменился. "Крылья Советов" завершили игровую программу третьего сбора. Помимо игры с "Кайратом" были сыграны еще два матча с "Пахтакором" (1:0) и "Тосно"(4:2). Впереди два тренировочных дня. 25 февраля наша команда завершит сбор в Турции.