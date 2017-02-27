В заключительном матче сбора "Крылья" уступили с минимальным счетом

Игра прошла на поле отеля "Регнум", где свои тренировки проводят волжане. Главные тренеры обеих команд выставили основные составы.
Нашей команде по различным причинам не смогли помочь Сергей Ткачев, Джанни Бруно, Милан Родич. Зато с первых минут на поле появился Александр Глеб и вернулся Иван Таранов, пропустивший последний матч с "Шерифом". В матче получилось два разных тайма. Первый был на стороне соперника, который создал больше моментов у наших ворот. В середине тайма у "Кайрата" отличился Исаэль Барбоса, а голевую передачу ему отдал Андрей Аршавин. Ход игры поменялся во втором тайме. Он прошел с преимуществом самарцев.
Сразу несколько игроков могли отличиться у нас, но счет не изменился. "Крылья Советов" завершили игровую программу третьего сбора. Помимо игры с "Кайратом" были сыграны еще два матча с "Пахтакором" (1:0) и "Тосно"(4:2). Впереди два тренировочных дня. 25 февраля наша команда завершит сбор в Турции.
Контрольный матч.
"Крылья Советов" — "Кайрат" (Алма-Ата) — 0:1 (0:1)
Гол: Барбоса, 25'.
"Крылья Советов": Лория, Надсон, Гаджибеков, Таранов, Ятченко (Зотов, 80'), Глеб (Кудряшов, 55'), Башкиров (Чочиев, 63'), Мияилович (Цвейба, 46'), Зуев (Визнович, 75'), Паскуато, Корниленко (Садик, 80').
"Кайрат" (Алма-Ата): Плотников, Ахметов, Арзо, Маркович, Вороговский, Барбоса, Куат, Балтабаев, Аршавин, Исламхан, Турысбек.
Запасные: Жуков, Иличевич, Бакаев, Суюмбае, Раимбек.
Предупреждение: Цвейба, 54'.