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Под Самарой задержали сторонника ИГИЛ, готовившего теракт против полицейских

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В Самарской области задержали сторонника ИГИЛ*, который готовил теракт против сотрудников полиции. Как сообщили в силовых структурах региона, он был пойман в посёлке Усть-Кинельский.

Отмечается, что 20-летний местный житель был завербован эмиссарами ИГИЛ через Интернет, сообщает РИА "Новости".

В свою очередь "Новости Самары" отмечают, что пособники ИГИЛ из Дагестана перевели стороннику боевиков 20 тысяч рублей на покупку компонентов для изготовления взрывного устройства, а взрывотехники из ряда сирийских террористов прислали соответствующие инструкции.

Дома у местного жителя нашли взрывчатое вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы в виде металлических шариков.

Более того, молодой человек признался, что у него было задание подорвать служебный автомобиль полицейских и забрать их оружие.

Задержанный уже попадал в поле зрения силовиков как член экстремистской ячейки сторонников ИГИЛ, действовавшей в посёлке Красный Пахарь под Самарой.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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Назад. 27 февраля 2017
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