Родственники Гошта потребовали с обвиняемых в убийстве полицейского 15 миллионов рублей

22.02.2017 12:04 Читали 5

Сегодня пройдет заседание суда по делу Махмадали Ахмадова, Романа Фаталиева, Ислама Бабаева и Охрана Зохрабова, обвиняевых в убийстве замначальника штаба ГУ МВД по Самарской области Андрея Гошта.

Родственники убитого потребовали в гражданском порядке около 15 миллионов рублей, сообщает специальный корреспондент ProGorodSamara.ru со ссылкой на адвоката обвиняемых Александру Колесникову. 10 миллионов запросил сын Гошта, порядка 4 миллионов - отец выжившей девочки.

Удовлетворит ли суд требования родственников, станет известно после оглашения приговора. Ожидается, что приговор огласят сегодня, когда последнее слово скажет последний из четырех обвиняемых. Родственники подсудимых от общения с прессой отказываются.