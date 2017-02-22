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В Чапаевске мужчину будут судить за рабство

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Следственным отделом по городу Чапаевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего Алексея Кошмана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "г", "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда, совершенное с угрозой применения насилия и применением насилия, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевшего), п. "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновении в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), ч. 1 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).

По версии следствия, в начале 2014 года обвиняемый, имеющий подсобное хозяйство и в собственности своей семьи земельный участок, общей площадью 1515 квадратных метров, пригласил к себе для ведения подсобного хозяйства ранее ему знакомого мужчину, проживающего в то время в Республике Северная Осетия — Алания, обещая, достойные условия проживания, питание и помощь в поиске работы, с достойной оплатой его труда. Однако, в период с 2015 года по 2016 год когда мужчина приехал в Самарскую область по приглашению Кошмана, обвиняемый незаконно лишил его свободы, изъял у него паспорт и удерживал потерпевшего в подневольном состоянии, используя его труд в личных целях на безвозмездной основе. Потерпевший находился от Кошмана в зависимом положении и не мог отказаться от выполнения поручаемых ему работ. За не удовлетворившие Кошмана результаты и качество работы, обвиняемый периодически наносил потерпевшему телесные повреждения подручными предметами, такими как металлическая монтировка, черенок от лопаты, деревянная палка. После избиения Кошман запрещал мужчине обращаться за медицинской помощью, надевал на его ногу металлическую цепь, фиксируя ее к металлической трубе, лишая, таким образом, свободы передвижения и удерживая потерпевшего в таком состоянии у себя в доме не менее 6 часов.

Кроме того, в указанный период времени Кошман незаконно проник в жилище своих соседей, а также похитил с сельскохозяйственного поля, правообладателем которого является общество с ограниченной ответственностью, кукурузу на общую сумму в 10 тысяч рублей, причинив ущерб ООО на указанную сумму.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.

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Назад. 22 февраля 2017
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