Матч "Крылья Советов" – "Локомотив" пройдет в Уфе

22.02.2017 16:57 Читали 4

Матч 18-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России "Крылья Советов" — "Локомотив" пройдет в Уфе.

Такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей ЧР, которые посетили стадион "Металлург". Принимая такое решение, было принято во внимание, что заключительные матчи года на "Металлурге" прошли в сложных погодных условиях.

Несмотря на комплекс работ, проведенных с полем в зимнее время, члены комиссии рекомендовали не проводить матч "Крыльев" с "Локомотивом" на стадионе "Металлург". Матч основных составов "Крылья Советов" — "Локомотив" пройдет на стадионе "Нефтяник" в городе Уфе 5 марта в 14:00 (мск). О билетной программе на этот матч будет сообщено позднее на официальном сайте.