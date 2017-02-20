Стала известна подробная программа празднования Широкой Масленицы

20.02.2017 17:09 Читали 1

На масленичной неделе с 20 по 26 февраля основным местом проведения праздничных мероприятий "Проводы русской зимы - Масленица" станет площадь им. Куйбышева, где будет организован целый ряд тематических площадок. На каждый день масленичной недели организаторы подготовили разнообразную программу, основываясь на народных традициях.

Установка масштабных арт-объектов позволит создать на главной площади города особую атмосферу народных гуляний. Самым заметным из них станет "Маслена" - конструкция высотой 23 метра, выполненная в традиционном народном стиле. Такой внушительный арт-объект устанавливают впервые. Здесь же появится надувной самовар высотой около четырех метров, он будет установлен на подиуме. Центральную сцену и ярмарочные ряды оформят в виде стилизованной славянской избы.

Проект "Самарская масленица" будет организован на территории Усадьбы Самарского Деда Мороза, которая во время новогодних каникул пользовалась огромной популярностью у горожан и гостей областной столицы - усадьбу посетили более 15 тысяч человек.

Рядом с территорией Усадьбы оборудуют зону деревянных аттракционов - качели "ложки", "лодка", карусель. Здесь же разместятся фотозоны - "Богатырские сапоги" и "Сковорода", появятся несколько лавочек и точка питания. С привлечением актеров театров "Камерная сцена", "Самарская площадь" планируется организовать анимационную программу "Проводы русской зимы" с участием Самарского Деда Мороза, Снегурочки и Весны. На площадке проекта будут работать три сказочные станции: сказочная деревня, избушка Бабы Яги и арт-объект "Печь".

Всю масленичную неделю рядом с Усадьбой Самарского Деда Мороза будет работать сцена-"балаган", на которой ежедневно будут проходить веселые концертно-игровые программы и театральные представления, в которых будет отражена тематика каждого дня праздника.

Время работы проекта "Самарская масленица" на территории Усадьбы Самарского Деда Мороза: 20-22 февраля - с 16:00 до 20:00, 23-26 февраля - с 12:00 до 20:00.

На площади Куйбышева оборудуют "Город мастеров", где с 20 по 26 февраля с 11:00 до 18:00 на 45 площадках на площади 1500 кв. метров расположатся стилизованные торговые палатки, где будут представлены различные виды декоративно-прикладного искусства. В работе площадки примут участие около 100 мастеров со всей Самарской области и городов ПФО: Саратова, Пензы, Ульяновска, Нижнего Новгорода.

Центральным праздничным мероприятием на главной площади Самары 26 февраля с 12:00 до 17:00 станут Проводы русской зимы - Широкая Масленица, где будет организована масштабная и разнообразная культурно-массовая программа

На центральной сцене пройдет праздничная концертная программа. Оформление сцены будет красочно представлено в виде славянской избы "в разрезе". Все представление будет делиться на смысловые концертные блоки:

- "Традиция" - об обычаях празднования масленичной недели;

- "Застолье" - об особенностях русской кухни на Масленицу, здесь же пройдут кулинарные конкурсы;

- "Потеха" - об играх и забавах, которые проходят во время Масленицы;

- "Братство" - об особенностях празднования Масленицы у других славянских народов;

- "Самарский" - об истории празднования Масленицы в России в целом и в Самаре в частности (до революции и в советское время).

- "Плодородие" - о земле и солнце в целом, о новом посевном годе, о Годе экологии в России.

Всю неделю на центральной сцене будут выступать артисты муниципальных театров и лучшие самодеятельные коллективы города, а также профессиональные творческие коллективы - "Государственный Волжский русский народный хор им. П.Милославова", дуэт балалаечников Дмитрия Буцыкова, силовое шоу "Русские витязи", ансамбли национальных культурных центров и другие. Гостями праздника станут популярные российские исполнители - дуэт "Баян Микс".

Традиционно в этот день пройдут русские народные забавы: "бой на подушках", гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами. Будут работать 20 объектов питания с блинами и чаем. Для маленьких гостей оборудуют интерактивную игровую площадку, горку и площадку надувных аттракционов.

Как сообщает городская администрация, праздничные мероприятия, посвященные проводам русской зимы, будут организованы на более чем 70 площадках во всех внутригородских районах Самары. Народные гуляния пройдут не только в парках, скверах, на площадях, но и, по сложившейся традиции, инициативные группы граждан при поддержке администрации организуют празднование Масленицы на дворовых территориях, около школ и социальных объектов с привлечением широкой общественности.

По масштабу празднования Широкая Масленица в Самаре в этом году сможет соперничать с новогодними торжествами, когда площадь им. Куйбышева посетили более 150 тысяч человек, а праздничные мероприятия в честь встречи Нового 2017-го года охватили более 450 тысяч жителей и гостей города.