В матче 1/4 финала Кубка России в Краснодаре "Лада" уступила "Кубани" - 27:28

20.02.2017 16:06 Читали 6

Первая часть двойной февральской дуэли с подопечными Евгения Трефилова, с которыми тольяттинки повторно сразятся всего три дня спустя, но уже в рамках чемпионата страны, успеха "Ладе" не принесла. Фортуна этим вечером улыбнулась "Кубани".

Хотя без приложения неимоверных собственных усилий та не обошлась. Только поначалу все для хозяек поля складывалось феерично. Да настолько, что уже по прошествии одной четвертой части игрового времени матча число желающих поставить на победу "Лады" было ничтожно мало. На 14-й минуте встречи Краснодар уже имел подавляющее преимущество в счете (12:5). Но волжанки, вопреки ожиданиям местных фанатов, не сдались.

Реанимировать гостей сумела молодежь. Обычно массовые замены игроков основного состава не дают Левону Акопяну должного эффекта, на что тот зачастую вынужденно сетует, когда "Ладе" не удается переломить ту или иную игру. Но теперь все вышло наоборот. "Вторые номера" взялись за дело крайне энергично и на редкость продуктивно. Виолетта Голец, Александра Санникова и Ольга Щербак по очереди отгрузили соперницам три "сухих" мяча. Тем самым их обескуражили, а сами явно обрели уверенность в себе. И надежда автозаводчанок на успех стала возрождаться прямо на глазах.

Тольяттинки еще до перерыва вплотную приблизились к тому, чтобы сократить до минимума отставание в счете. Не получилось — не беда, ведь вскоре после возвращения на поле боя из раздевалки они все-таки добились этой цели (17:16). Потом еще разок пробуксовали, из-за чего вновь отпустили оппоненток на дистанцию "плюс 3". Снова не отчаялись. Долго и настойчиво вели погоню. За девять без малого минут до финиша "Кубань" наконец-то настигли, после чего в первый и последний раз в этом матче даже вырвались на полкорпуса вперед (25:26). Но не сохранили хрупкий перевес.

На сотворение победного гола хозяйкам поля было отпущено на удивление много — целых две минуты! Именно столько длилась решающая, как выяснилось, атака желто-зеленых после тайм-аута Трефилова. Экс-тольяттинка Ольга Горшенина удачно подкараулила мяч после его отражения от перекладины — 28:27. А ответный "выстрел" в исполнении Голец приняла на себя штанга. "Лада" в оставшиеся полторы минуты все равно имела шанс восстановить ничейный счет и возложить решение судьбы этой четвертьфинальной пары на серию послематчевых семиметровых бросков. Однако Дарья Дмитриева перед самой финальной сиреной не сумела четко зарядить по цели через скопление чужих игроков — вратарь оказался начеку.

Путевка в мартовский "Финал четырех" от волжанок ускользнула. С мечтою о национальном кубке вслед за европейским им приходится расстаться. И, задержавшись еще на три дня в Краснодаре, настраиваться на реванш над "Кубанью" в первенстве суперлиги, в котором достигает апогея схватка за наиболее выгодные места в сетке плей-офф. В ближайшую среду те же соперники встретятся вновь. Подоплека этой битвы по степени своей значимости для обеих команд велика. От ее исхода во многом зависит, кто станет главным фаворитом гонки за второе место по итогам предварительной части чемпионата страны.

В матче ¼ финала Кубка России в Краснодаре "Лада" уступила "Кубани" со счетом 27:28 (14:17) и выбыла из дальнейшей борьбы.

"Кубань" (Краснодар) — "Лада" (Тольятти) — 28:27 (17:14). Краснодар. Дворец спорта "Олимп". Семиметровые: 8/7-2/2. Штраф: 10-10 мин. Судьи: Приёмко (Московская обл.), Гайно (Белгород).

"Кубань": Калинина (5/22=22%), Михайлюта (4/14=28%); Даньшина — 5, Свитанько — 1, Дьяченко — 1 (4 мин.), Судакова — 2 (2 мин.), Ускова, Копосова, В. Жилинскайте — 5/2, Маренникова — 1, Я. Жилинскайте — 1, Наливко, Рзаева, Горшенина — 3 (2 мин.), Королёва — 6/5 (2 мин.), Антонова — 3.

"Лада": Уткина (13/30=43%), Цивка (1/12=8%); Горшкова — 4, Какмоля, Самохина — 4, Дмитриева — 3 (4 мин.), Голец — 5, Санникова — 1, Щербак — 2 (2 мин.), Носикова — 1, Малашенко — 4/2 (2 мин.), Карпачёва — 1, Снопова — 2 (2 мин.).

Изменения в счете (каждые 5 мин.): 5:3, 9:4, 12:6, 13:9, 15:12, 17:14, 19:17, 21:19, 23:20, 25:24, 27:26, 28:27.