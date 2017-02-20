16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

VLNY "умыли" конкурентов в чартах новым альбомом

В матче 1/4 финала Кубка России в Краснодаре "Лада" уступила "Кубани" - 27:28

Читали 6

Первая часть двойной февральской дуэли с подопечными Евгения Трефилова, с которыми тольяттинки повторно сразятся всего три дня спустя, но уже в рамках чемпионата страны, успеха "Ладе" не принесла. Фортуна этим вечером улыбнулась "Кубани".

Хотя без приложения неимоверных собственных усилий та не обошлась. Только поначалу все для хозяек поля складывалось феерично. Да настолько, что уже по прошествии одной четвертой части игрового времени матча число желающих поставить на победу "Лады" было ничтожно мало. На 14-й минуте встречи Краснодар уже имел подавляющее преимущество в счете (12:5). Но волжанки, вопреки ожиданиям местных фанатов, не сдались.
Реанимировать гостей сумела молодежь. Обычно массовые замены игроков основного состава не дают Левону Акопяну должного эффекта, на что тот зачастую вынужденно сетует, когда "Ладе" не удается переломить ту или иную игру. Но теперь все вышло наоборот. "Вторые номера" взялись за дело крайне энергично и на редкость продуктивно. Виолетта Голец, Александра Санникова и Ольга Щербак по очереди отгрузили соперницам три "сухих" мяча. Тем самым их обескуражили, а сами явно обрели уверенность в себе. И надежда автозаводчанок на успех стала возрождаться прямо на глазах.

Тольяттинки еще до перерыва вплотную приблизились к тому, чтобы сократить до минимума отставание в счете. Не получилось — не беда, ведь вскоре после возвращения на поле боя из раздевалки они все-таки добились этой цели (17:16). Потом еще разок пробуксовали, из-за чего вновь отпустили оппоненток на дистанцию "плюс 3". Снова не отчаялись. Долго и настойчиво вели погоню. За девять без малого минут до финиша "Кубань" наконец-то настигли, после чего в первый и последний раз в этом матче даже вырвались на полкорпуса вперед (25:26). Но не сохранили хрупкий перевес.

На сотворение победного гола хозяйкам поля было отпущено на удивление много — целых две минуты! Именно столько длилась решающая, как выяснилось, атака желто-зеленых после тайм-аута Трефилова. Экс-тольяттинка Ольга Горшенина удачно подкараулила мяч после его отражения от перекладины — 28:27. А ответный "выстрел" в исполнении Голец приняла на себя штанга. "Лада" в оставшиеся полторы минуты все равно имела шанс восстановить ничейный счет и возложить решение судьбы этой четвертьфинальной пары на серию послематчевых семиметровых бросков. Однако Дарья Дмитриева перед самой финальной сиреной не сумела четко зарядить по цели через скопление чужих игроков — вратарь оказался начеку.

Путевка в мартовский "Финал четырех" от волжанок ускользнула. С мечтою о национальном кубке вслед за европейским им приходится расстаться. И, задержавшись еще на три дня в Краснодаре, настраиваться на реванш над "Кубанью" в первенстве суперлиги, в котором достигает апогея схватка за наиболее выгодные места в сетке плей-офф. В ближайшую среду те же соперники встретятся вновь. Подоплека этой битвы по степени своей значимости для обеих команд велика. От ее исхода во многом зависит, кто станет главным фаворитом гонки за второе место по итогам предварительной части чемпионата страны.

В матче ¼ финала Кубка России в Краснодаре "Лада" уступила "Кубани" со счетом 27:28 (14:17) и выбыла из дальнейшей борьбы.

"Кубань" (Краснодар) — "Лада" (Тольятти) — 28:27 (17:14). Краснодар. Дворец спорта "Олимп". Семиметровые: 8/7-2/2. Штраф: 10-10 мин. Судьи: Приёмко (Московская обл.), Гайно (Белгород).

"Кубань": Калинина (5/22=22%), Михайлюта (4/14=28%); Даньшина — 5, Свитанько — 1, Дьяченко — 1 (4 мин.), Судакова — 2 (2 мин.), Ускова, Копосова, В. Жилинскайте — 5/2, Маренникова — 1, Я. Жилинскайте — 1, Наливко, Рзаева, Горшенина — 3 (2 мин.), Королёва — 6/5 (2 мин.), Антонова — 3.

"Лада": Уткина (13/30=43%), Цивка (1/12=8%); Горшкова — 4, Какмоля, Самохина — 4, Дмитриева — 3 (4 мин.), Голец — 5, Санникова — 1, Щербак — 2 (2 мин.), Носикова — 1, Малашенко — 4/2 (2 мин.), Карпачёва — 1, Снопова — 2 (2 мин.).

Изменения в счете (каждые 5 мин.): 5:3, 9:4, 12:6, 13:9, 15:12, 17:14, 19:17, 21:19, 23:20, 25:24, 27:26, 28:27.

Версия для печати

Новости

Назад. 20 февраля 2017
Стала известна подробная программа празднования Широкой Масленицы
В матче 1/4 финала Кубка России в Краснодаре "Лада" уступила "Кубани" - 27:28
В Жигулевске, катаясь на ледянке, ребенок попал под колеса автомашины
В Тольятти под колесами микроавтобуса погиб пешеход

В России и мире

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Эксперты: Украина стоит на пороге гражданской войны

Попытки силой подавить выступления сторонников федерализации привели уже к десяткам человеческих жертв. В России действия Киева назвали карательной акцией. Москва вновь и вновь призывает Киев к переговорам с восточными областями и в очередной раз напоминает о женевских соглашениях и обещаниях отказаться от насилия.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Как минимизировать потери от валютной конвертации

Люди часто путешествующие, а также пользующиеся услугами зарубежных онлайн-магазинов при совершении операций часто несут дополнительные расходы. Дело в том, что в связи с так называемой валютной переоценкой у пользователей банковских карт могут возникать дополнительное списания средств. Выясним, как и почему происходит эта процедура, а также как наиболее выгодно совершать покупки в валюте.

Осторожно, мошенничества при продаже жилья!

К сожалению, покупка недвижимости на вторичном рынке может стать не только радостью для всей семьи, но и причиной серьезных проблем, если новый собственник квартиры станет жертвой мошенников. Попробуем разобраться, как же не попасться на их уловки

Здоровье

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Рынок IT-медицины - это триллионы рублей в год

В августе прошлого года губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным была поставлена четкая задача: сформировать новую высокотехнологичную отрасль региональной экономики и обеспечить губернии достойное место на рынке IT-медицины. Об успехах в достижении этой цели «ВК» рассказал ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Геннадий Котельников

Мой дом

Стала известна подробная программа празднования Широкой Масленицы

На масленичной неделе с 20 по 26 февраля основным местом проведения праздничных мероприятий "Проводы русской зимы - Масленица" станет площадь им. Куйбышева, где будет организован целый ряд тематических площадок. На каждый день масленичной недели организаторы подготовили разнообразную программу, основываясь на народных традициях.

83% россиян приходятся друг другу родственниками

Ученые медико-генетического центра Genotek с сентября 2015 г. по февраль 2016 г. проанализировали данные 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, а также Киева. Как минимум один родственник был выявлен у 83% участников ДНК-теста, пишут "Известия".

Он и она