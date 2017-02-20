В Жигулевске, катаясь на ледянке, ребенок попал под колеса автомашины

20.02.2017 11:55

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано 19 февраля в 15:10 на улице Сосновой в городе Жигулевск.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 20-летний водитель автомобиля "Lada Granta" (водительский стаж — 2 года) двигался со стороны улицы Коллективной в направлении улицы Станционной. По предварительной версии полицейских, в пути следования молодой человек допустил наезд на мальчика 2009 года рождения, внезапно выкатившегося на проезжую часть на ледянке.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой "скорой помощи" в городскую больницу. После оказания медицинской помощи мальчик отпущен домой. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.