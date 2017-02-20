В Тольятти под колесами микроавтобуса погиб пешеход

20.02.2017 10:51

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зарегистрировано 19 февраля, в 12:30 на улице Дзержинского в городе Тольятти. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии и опросили очевидцев случившегося.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что мужчина 1963 года рождения, управляя микроавтобусом "Peugeot Boxer", двигался со стороны улицы Тополиной в направлении улицы Автостроителей. По предварительной версии полицейских, начиная движение от остановки общественного транспорта, водитель не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на женщину 1956 года рождения, находившуюся перед транспортным средством.

От полученных в результате ДТП травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия врачей. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель микроавтобуса находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.