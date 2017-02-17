В Самарской области женщина за рулем иномарки наехала на девочек, которые выбежали на дорогу

Инцидент зафиксировали в 14:10 на шестом километре трассы Урал — Старая Рачейка — Смолькино, у села Заборовка. По данным ГИБДД, 28-летняя женщина за рулем Chevrolet Aveo ехала со стороны федеральной дороги М-5 "Урал" в направлении поселка Жемковка.
По предварительной версии полицейских, автоледи выбрала небезопасную скорость и наехала на двух девочек 2008 и 2009 годов рождения. Несовершеннолетние выбежали на проезжую часть в неположенном месте из-за остановившегося школьного автобуса.
В результате аварии девочки получили травмы. Бригада скорой помощи доставила их в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилистка находилась в трезвом состоянии, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.