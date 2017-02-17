В Самарской области женщина за рулем иномарки наехала на девочек, которые выбежали на дорогу

17.02.2017 15:18 Читали 5

В четверг, 16 февраля, в Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несовершеннолетние пешеходы.

Инцидент зафиксировали в 14:10 на шестом километре трассы Урал — Старая Рачейка — Смолькино, у села Заборовка. По данным ГИБДД, 28-летняя женщина за рулем Chevrolet Aveo ехала со стороны федеральной дороги М-5 "Урал" в направлении поселка Жемковка.

По предварительной версии полицейских, автоледи выбрала небезопасную скорость и наехала на двух девочек 2008 и 2009 годов рождения. Несовершеннолетние выбежали на проезжую часть в неположенном месте из-за остановившегося школьного автобуса.

В результате аварии девочки получили травмы. Бригада скорой помощи доставила их в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилистка находилась в трезвом состоянии, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.



