В Нефтегорском районе бульдозер перевернулся на водителя: мужчина погиб

17.02.2017 12:15 Читали 2

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смертельного происшествия в Нефтегорском районе.

Вечером в четверг, 16 февраля, на мужчину рухнул бульдозер.

Инцидент произошел в 1,5 километрах от села Зуевка. 50-летний водитель бульдозера "Б-170М101Е" (стаж — два года) проводил погрузочные работы и попытался покинуть кабину. При этом, по предварительной версии полицейских, он не принял меры для исключения самопроизвольного движения машины. В результате бульдозер перевернулся.

От полученных в результате ДТП травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия врачей. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят проверку по факту происшествия.

— Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.