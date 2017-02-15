В Самарском зоопарке прошла свадьба крокодилов

15.02.2017 16:36 Читали 5

В Самарском зоопарке отметили День всех влюбленных. Одним из самых интересных событий стала свадьба нильских крокодилов.

Напомним, питомцу зоопарка Кузе исполнилось 25 лет. И в этом году ему начали искать невесту. Помогли инвесторы. В зоопарк привезли 12-летнего крокодила Герду. Как установили сотрудники зоопарка, новая подруга Кузи весит 38 кг. Ее длина составляет 2,08 метра.

Ее поселили в одном вольере вместе с Кузей. Причем Герда сразу нашла себе удобное место в бассейне. Сотрудники зоопарка надеются, что в ближайшее время пара обзаведется потомством.