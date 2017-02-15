В частности, на семи улицах исторического центра проезжие части не расчищаются должным образом, на некоторых участках затруднено движение автомобильного транспорта. Тротуары находятся в неудовлетворительном состояниии.
Нарушения представители надзорного ведомства нашли
на Садовой от Красноармейской до Льва Толстого;
на Ленинской от Ярмарочной до Ульяновской, от Вилоновской до Ульяновской, от Красноармейской до Вилоновской;
на Буянова от Красноармейской до Льва Толстого, от Маяковского до Красноармейской;
на Студенческом переулке от Галактионовской до Волжского проспекта;
на Чапаевской Студенческого переулка до Ульяновской;
на Чкалова от Галактионовской до Коммунистической;
на Одесском переулке от Братьев Коростелевых до Арцыбушевской.
Напомним, что правила содержания тротуаров и проезжих частей в городах определяет соответствующая статья ГОСТа "Автомобильные дороги и улицы". По правилам, на проезжих частях, тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, разделительных полосах, обочинах, на остановочных павильонах не должно быть никаких посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству и эксплуатации.
По правилам благоустройства, утвержденными главой Самары, технология и режимы уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.
Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили как несоблюдение ГОСТа, так и правил благоустройства.
Материалы проверки прокуратура направила руководителю МП "Благоустройство" и в городскую Госавтоинспекцию, сообщили в прокуратуре Самарской области.
Прокуратура: в Ленинском районе проезжие части и тротуары содержат не по ГОСТу
Сотрудники прокуратуры выявили нарушения по содержанию дорог и тротуаров в Ленинском районе Самары.
В частности, на семи улицах исторического центра проезжие части не расчищаются должным образом, на некоторых участках затруднено движение автомобильного транспорта. Тротуары находятся в неудовлетворительном состояниии.