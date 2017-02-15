Прокуратура: в Ленинском районе проезжие части и тротуары содержат не по ГОСТу

15.02.2017 13:28 Читали 6

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения по содержанию дорог и тротуаров в Ленинском районе Самары.

В частности, на семи улицах исторического центра проезжие части не расчищаются должным образом, на некоторых участках затруднено движение автомобильного транспорта. Тротуары находятся в неудовлетворительном состояниии.

Нарушения представители надзорного ведомства нашли

на Садовой от Красноармейской до Льва Толстого;

на Ленинской от Ярмарочной до Ульяновской, от Вилоновской до Ульяновской, от Красноармейской до Вилоновской;

на Буянова от Красноармейской до Льва Толстого, от Маяковского до Красноармейской;

на Студенческом переулке от Галактионовской до Волжского проспекта;

на Чапаевской Студенческого переулка до Ульяновской;

на Чкалова от Галактионовской до Коммунистической;

на Одесском переулке от Братьев Коростелевых до Арцыбушевской.

Напомним, что правила содержания тротуаров и проезжих частей в городах определяет соответствующая статья ГОСТа "Автомобильные дороги и улицы". По правилам, на проезжих частях, тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, разделительных полосах, обочинах, на остановочных павильонах не должно быть никаких посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству и эксплуатации.

По правилам благоустройства, утвержденными главой Самары, технология и режимы уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили как несоблюдение ГОСТа, так и правил благоустройства.

Материалы проверки прокуратура направила руководителю МП "Благоустройство" и в городскую Госавтоинспекцию, сообщили в прокуратуре Самарской области.