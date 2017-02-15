В Самаре судебные приставы помогли мужчине вселиться в квартиру к бывшей жене

Дама сменила замки. За восстановлением своих прав мужчина обратился в суд.
Служители Фемиды обязали бывшую жену не чинить препятствий взыскателю в пользовании жилым помещением.
После этого приставы Октябрьского района возбудили исполнительное производство о принудительном вселении самарца в квартиру.
Приставы предупреждали женщину об ответственности, которая ее ожидает, если она не исполнит решение суда. Кроме того, с нее взыскали сумму исполнительского сбора.
После этого приставы вселили мужчину на его законную жилплощадь, сообщили в УФССП России по Самарской области.