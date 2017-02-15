В Самаре судебные приставы помогли мужчине вселиться в квартиру к бывшей жене

15.02.2017 10:21 Читали 4

Судебные приставы оказали содействие местному жителю, жена которого после развода отказывалась пускать бывшего супруга на порог их общей квартиры.

Дама сменила замки. За восстановлением своих прав мужчина обратился в суд.

Служители Фемиды обязали бывшую жену не чинить препятствий взыскателю в пользовании жилым помещением.

После этого приставы Октябрьского района возбудили исполнительное производство о принудительном вселении самарца в квартиру.

Приставы предупреждали женщину об ответственности, которая ее ожидает, если она не исполнит решение суда. Кроме того, с нее взыскали сумму исполнительского сбора.

После этого приставы вселили мужчину на его законную жилплощадь, сообщили в УФССП России по Самарской области.





