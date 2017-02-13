Молодой рабочий из Самары лежал на рельсах и погиб под колесами поезда в Башкирии

13.02.2017 16:07 Читали 3

На днях возле поселка Приютово в Башкирии произошло ЧП на железнодорожных путях.

Там после наезда поезда смертельные травмы получил молодой парень. Как пишет proufu.ru, погибший работал в Самаре.

— Парень был взрослый, 22-23 года, зовут Роман П., его сбил поезд. Проживал в Приютово, работал в Самаре", — рассказали изданию источники, знакомые с ситуацией.

Не исключено, что молодой человек лёг на рельсы по собственной воле, а машинист не успел остановить состав, заметив его.

— Работаю на железной дороге и слышала, как машинист говорил, что сбил человека. Он сначала шел по платформе, а потом умышленно лег на пути и одел капюшон, а поезд был в 50 метрах, и поэтому он не смог предотвратить наезд. А почему он это сделал? Боялся жить один дальше. А где его родители? — задается вопросом одна из очевидцев.

Причины случившегося сейчас выясняют стражи порядка.