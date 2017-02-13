Гандбольная "Лада" завершила еврокубковый сезон

13.02.2017 08:27 Читали 5

В субботу, 11 февраля, тольяттинская гандбольная "Лада" в матче шестого тура групповой фазы Кубка ЕГФ уступила в норвежском Драммене клубу "Глассверкет" — 25:26 (12:15), и завершила еврокубковый сезон, сообщает сайт волжанок.

Хозяйки поля к матчу с "Ладой" уже потеряли шансы на выход в четвертьфинал, тольяттинкам же победа обеспечивала бы выход из группы как минимум со второго места. И даже ничья оставляла подопечным Левона Акопяна реальные шансы на попадание в плей-офф.

Однако вице-чемпион Норвегии сразу дал понять, что полон решимости преподнести своим фанатам утешительный подарок. За полтайма до конца норвежки вели с большим запасом — 22:14. Россиянки, однако, сумели собраться на отчаянный финальный штурм.

За 50 секунд до сирены при счете 25:24 Александру Санникову подруги по команде после тщательного розыгрыша вывели на решающий бросок. Но увенчать его точным выстрелом с правого фланга по цели она не смогла — на пути мяча встал вратарь. А в ответной атаке Лине Бьёрнсен хладнокровно реализовала свой шанс. Дарья Самохина успела еще раз поразить ворота "Глассверкета".