По улицам Жигулевска разгуливает медведь

Видео необычного инцидента появилось в паблике "Автостолица".
На записи видно, что молодой активный мишка облюбовал дерево возле ломбарда и пытается взобраться вверх. Скорее всего, медведь не пришел из леса, а кто-то его "выгуливает", так как на животном была цепь.
"Жигулевск. Россия. Медведь. В порядке вещей", — весело комментирует автор видео Денис Гусев.
Данный ролик вызвал бурные обсуждения среди интернет-пользователей, которые начали выдвигать самые разные версии того, как дикое животное оказалось в городе.