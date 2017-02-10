По улицам Жигулевска разгуливает медведь

10.02.2017 13:44 Читали 4

На днях жители Жигулевска столкнулись с непривычной для городских улиц картиной: возле одного из зданий по дереву карабкался медведь.

Видео необычного инцидента появилось в паблике "Автостолица".

На записи видно, что молодой активный мишка облюбовал дерево возле ломбарда и пытается взобраться вверх. Скорее всего, медведь не пришел из леса, а кто-то его "выгуливает", так как на животном была цепь.

"Жигулевск. Россия. Медведь. В порядке вещей", — весело комментирует автор видео Денис Гусев.

Данный ролик вызвал бурные обсуждения среди интернет-пользователей, которые начали выдвигать самые разные версии того, как дикое животное оказалось в городе.