Жители Самары смогут узнать свой ВИЧ-статус перед заключением брака

10.02.2017 12:42 Читали 3

Во вторник, 14 февраля, в Самаре, во Дворце бракосочетаний на улице Молодогвардейской пройдет акция "Защити свою любовь!" Будущие молодожены смогут узнать свой ВИЧ-статус.

Также в акции смогут принять участие пары, которые только подают заявление, и другие посетители загса. Специалисты СПИД-центра проведут экспресс-тестирование на наличие антител к ВИЧ. Также они выдадут участникам информационные материалы и дадут консультацию.

Акцию проводят сотрудники СПИД-центра и Управления ЗАГС по Самарской области. Они призывают жителей региона проходить тестированияе на ВИЧ-статус перед вступлением в брак.

Отметим, что в Самарской области по состоянию на 1 февраля ВИЧ-инфекцию выявили у 34 388 жителей.