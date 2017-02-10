В Самаре Fiat упал с моста на лед реки Татьянка

10.02.2017 10:09 Читали 4

В Самаре с моста через реку Татьянку, пробив ограждения, упала на лед легковая машина.

В среду, 8 февраля, около 21:00, по предварительным сведениям, иномарка, пробив ограждение моста через р. Татьянку, упала на лед.

Как проинформировали в областном ГУ МВД, 52-летний водитель автомобиля Fiat Albea ехал по ул. Белорусской в направлении Обувной. Превысив скорость и не справившись с управлением, мужчина вылетел на автомобиле на пешеходную дорожку, пробил ограждение и упал на лед.

Он сумел самостоятельно обратиться в одну из городских клиник. От госпитализации пострадавший отказался. В момент трагедии мужчина был трезв.

Утром в четверг, 9 февраля, на месте ДТП на улице Белорусской в Самаре начали работать сотрудники муниципального учреждения "Инженерные системы".