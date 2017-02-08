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Полицейские разыскивают пропавшего 18-летнего студента из Самары

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В полицию Самары с заявлением о пропаже 18-летнего сына — студента одного из самарских вузов - обратилась местная жительница, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские определили круг общения пропавшего, опросили его родственников, друзей, проверили места возможного нахождения молодого человека. Ориентировка на студента была передана всем наружным службам полиции, направлена в другие территориальные органы внутренних дел.

Полицейские установили, что молодой человек некоторое время находился в городе Новокуйбышевске. Местные полицейские выяснили, что 17 января самарский студент поселился в одной из городских гостиниц, переночевал там, а на следующий день отбыл в неизвестном направлении. Друзей и родственников в Новокуйбышевске у него нет.

В прошлую пятницу, 5 февраля, в Новокуйбышевском отделе полиции было заведено оперативно-разысконое дело по факту отсутствия человека. Ориентировки на него переданы всем наружным службам горотдела полиции. Два номера сотовых телефонов, оформленных на молодого человека, не отвечают. На данный момент полицейские направили запросы в банк, где пропавший имеет счет. Розыск студента продолжается.

Всем, кому что-либо известно о месте нахождения молодого человека, полицейские просят сообщить по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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Назад. 08 февраля 2017
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