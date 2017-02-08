В Самарской области власти простимулируют женщин рожать до 25 лет

08.02.2017 10:04 Читали 3

В Самарской области необходимо поднимать показатели рождаемости. Причем чиновники отдают предпочтение в этом вопросе молодому поколению.

В частности, они намерены простимулировать женщин рожать детей в возрасте до 25 лет.

Эту задачу, как сообщил министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, региональное правительство включило в план исполнению указов президента РФ и губернатора, который утвердили в среду, 8 февраля.

Стоит отметить, что по данным Самарастата, средний возраст матери при рождении ребенка в Самарской области составляет 28,5 года. Для сравнения, в 2000 году он был равен 26 годам, в 1995 году — 25.

Кроме того, власти включили в план мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и содействию занятости инвалидов, а также развитию сферы здравоохранения. В частности, на первый план чиновники выводят вопрос удовлетворенности населения медицинской помощью. Ранее 63.ru писал, что самым комфортным медучреждением в Самарской области признали больницу Семашко.

Также власти намерены увеличить объем высокотехнологичной медицинской помощи, оказывать содействие в строительстве в Самаре нового кардиохирургического центра, отдельного корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии, диагностического центра на территории Самарской городской больницы № 10 и центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии.

В 2017 году минздрав планирует завершить реконструкцию поликлиники Самарской областной клинической больницы № 2. В Тольятти и Сызрани достроят детские лечебницы. В больнице Пирогова и в больницы Середавина подготовят помещения для размещения высокотехнологичного медицинского оборудования.