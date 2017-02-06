В Самаре женщина на Hyundai Tucson спровоцировала ДТП с тремя машинами

06.02.2017 15:47 Читали 4

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, которая произошла на улице Мяги в Самаре.

Во время снегопада в воскресенье, 5 февраля, на участке между улицами Гагарина и Мориса Тореза столкнулись Hyundai Tucson, "Нива" и Lada Priora.

По версии сотрудников ГИБДД, виновницей аварии стала 20-летняя девушка, управлявшая автомобилем Hyundai Tucson. Как полагают правоохранители, она выбрала небезопасную скорость движения и не справилась с управлением.

В результате иномарка врезалась в "Ниву" под управлением мужчины 1959 года рождения, который ехал во встречном направлении. Сразу после этого сзади в "Ниву" врезалась Lada Priora, которая двигалась следом за ней.