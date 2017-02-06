"Крыльям Советов" снова разрешили регистрировать новых игроков

06.02.2017 10:24 Читали 5

Самарские "Крылья Советов" урегулировали спор о долге перед футбольным агентом Александром Лопыревым.

В связи с этим клубу разрешили регистрировать новых игроков. Решение приняла палата по разрешению споров Российского футбольного союза.

Напомним, что сейчас самарская команда находится на сборах в Турции. По последним данным, клуб покинули защитники Тимофей Маргасов и Алексей Концедалов. Ранее из команды также ушли Йоан Молло и Ибрагим Цаллагов. Среди новичков команды — Али Гаджибеков и Георгий Зотов.

Главные же кадровые перестановки в клубе произошли еще до нового года. Бельгийского тренера Франка Веркаутерена отправили в отставку из-за неудачного выступления команды на чемпионате России. Его заменил бывший наставник футбольного клуба "Урал" Вадим Скрипченко. Под его руководством команда одержала одну из важных побед в этом сезоне над столичным "Спартаком" со счетом 4:0.