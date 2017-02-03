Защитник тольятинской "Лады" пополнит ряды олимпийской сборной России по хоккею

03.02.2017 16:35 Читали 9

Защитник тольяттинского хоккейного клуба "Лада" Глеб Корягин получил приглашение в расположение олимпийской сборной России.

Он будет участвовать в тренировочном сборе, который пройдет с 5 по 7 февраля в подмосковных Химках.

По результатам этого мероприятия определят состав команды для участия в "Кубке Словакии" в Нитре с 8 по 12 февраля, сообщили в хоккейном клубе "Лада".

Напомним, в текущем сезоне Глеб Корягин набрал четыре очка в 41-м матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги и 20 минут штрафа при показателе полезности "+2".

Ранее 63.ru сообщал о том, что в заключительном домашнем матче "Лада" всухую разгромила клуб "Ак Барс" из Казани со счетом 4:0. Впереди команде из автограда предстоит провести четыре выездных матча, ближайший из которых состоится в субботу, 4 февраля, в Нижнекамске против "Нефтехимика".