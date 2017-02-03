В Самаре члена банды, которая убивала бизнесменов за деньги, отправили за решетку на 16 лет

03.02.2017 15:32 Читали 8

В Самарском областном суде вынесли приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в том, что он в составе банды принимал участие в совершении заказных убийств.

Согласно данным следствия, преступное сообщество работало с 2004 по 2008 годы. Мужчины совершали убийства для установления контроля над деятельностью коммерческих структур. Также они устраняли конкурентов предпринимателей за деньги и членов противоборствующих преступных формирований.

Сам подсудимый, как установили правоохранители, участвовал в убийстве двух человек в Самарской области и в Татарстане. Еще двое получили тяжелые ранения.

Помимо участия в банде, убийствах и покушениях мужчине вменили незаконное приобретение и ношение оружия. В результате он получил 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.