На трассе Самара-Бугуруслан перевернулся кроссовер

03.02.2017 10:29 Читали 10

Одно из ДТП произошло в 10:20 на 138 километре автодороги "Самара — Бугуруслан" в Похвистневском районе.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 29-летний водитель автомобиля "Chevrolet Cruze" (водительский стаж — 9 лет) двигался со стороны Бугуруслана в направлении Самары и начал осуществлять обгон впереди идущего транспортного средства.

По предварительной версии полицейских, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, автомобилист допустил столкновение с автомашиной "Nissan X-Trail", которая от удара врезалась в барьерное ограждение, а затем перевернулась.

В результате ДТП 34-летний водитель "Nissan X-Trail", а также две его пассажирки — женщины 1960 и 1975 годов рождения, получили травмы, с которыми были доставлены бригадой "скорой помощи" в медицинское учреждение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.