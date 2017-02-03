"Крылья Советов" сыграли вничью с "Железничаром"

Нереализованный пенальти: Лендрич, 36' (вратарь).
"Крылья Советов": Лория (Конюхов, 46'), Бато, Гаджибеков, Надсон (Таранов, 61'), Родич (Божин, 61'), Ятченко, Башкиров (Цвейба, 61'), Зинков (Кленкин, 61'), Паскуато (Визнович, 65'), Бруно (Чочиев, 46'), Корниленко (Садик, 61').
Запасные: Шильников.
"Железничар" (Босния и Герцеговина): Кжозевски (Феджич, 46'), Стеванович С. (Беширевич, 85'), Стоянович (Станич, 46'), Ядранко, Боккачини (Османкович, 73'), Маркович (Хасанович, 76'), Благоевич (Радинович, 46'), Стеванович М., Зеба (Бекрич, 46'), Закарич, Лендрич (Николич, 61').
Запасные: Углеша, Зерич.
Судьи: Оганесян, Гущян, Амбарцумян (все – Армения).