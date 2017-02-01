В Волгаре "бешеный камазист" протаранил припаркованные авто

01.02.2017 13:01 Читали 10

30 января, ближе к вечеру, на улице Осетинской в Волгаре произошло ДТП. Там КамАЗ протаранил несколько припаркованных автомобилей, сообщила корреспонденту ProGorodSamara.ru местная жительница Анастасия З.



— Произошло всё после обеда. "Камазист" какой-то бешеный ехал по дороге, видимо со стороны кольца, и задел припаркованные автомобили. Пострадало три машины. Вчера они целый день стояли. Сегодня "Калину" уже забрали, а остальные авто — две иномарки — еще на месте, — рассказывает Анастасия.

По словам девушки, водитель большегруза с места происшествия не уезжал. С ним беседовали сотрудники ГИБДД.



По данным стражей порядка, в момент столкновения, в транспортных средствах никто не находился. Пострадавших нет. Выяснение обстоятельств продолжается.