В Волгаре "бешеный камазист" протаранил припаркованные авто

30 января, ближе к вечеру, на улице Осетинской в Волгаре произошло ДТП. Там КамАЗ протаранил несколько припаркованных автомобилей, сообщила корреспонденту ProGorodSamara.ru местная жительница Анастасия З.
— Произошло всё после обеда. "Камазист" какой-то бешеный ехал по дороге, видимо со стороны кольца, и задел припаркованные автомобили. Пострадало три машины. Вчера они целый день стояли. Сегодня "Калину" уже забрали, а остальные авто — две иномарки — еще на месте, — рассказывает Анастасия.
По словам девушки, водитель большегруза с места происшествия не уезжал. С ним беседовали сотрудники ГИБДД.
По данным стражей порядка, в момент столкновения, в транспортных средствах никто не находился. Пострадавших нет. Выяснение обстоятельств продолжается.