На Ново-Садовой строительный кран сбил трамвайный столб: движение стояло около трех часов

01.02.2017 15:59 Читали 5

Вечером во вторник, 31 января, в Самаре произошел транспортный коллапс. На улице Ново-Садовой, в районе корпуса Самарского университета, строительный кран сбил столб, на который крепится трамвайная контактная сеть. В результате движение составов встало примерно на три часа.

Как рассказали 63.ru в трамвайно-троллейбусном управлении, происшествие зафиксировали в 17:15. На место выехала аварийная бригада, которая устранила последствия ДТП. Движение трамваев восстановили в 20:14.

Напомним, что аналогичное происшествие в Самаре случилось 19 января. Примерно в 6:00 на улице Ташкентской, возле пересечения с улицей Демократической, КАМАЗ сбил световую опору и повредил контактную сеть. На устранение последствий аварии ушло около 10 часов.