Самарцам предлагают бесплатный гектар земли в одном из девяти регионов Дальнего Востока

01.02.2017 12:55 Читали 6

В среду, 1 февраля, в Самарской области стартовал прием заявлений на выдачу бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке. Речь идет об одном гектаре на территории одного из девяти регионов.

В этот список входят республика Саха (Якутия), а также Камчатский, Приморский и Хабаровский края и Амурская, Магаданская и Сахалинская область. Кроме того, участок можно получить в Еврейской автономной области и в Чукотском автономном округе, сообщили в управлении Росреестра по Самарской области.

Земли будут предоставлять в рамках третьего этапа программы по распределению "дальневосточных гектаров", утвержденной по инициативе федерального правительства в 2016 году. Ранее гектар земли бесплатно предоставляли только тем, кто был зарегистрирован на территории региона. В настоящий момент это право закрепили за всеми гражданами страны, в том числе — за жителями Самарской области.

Свободный участок площадью в один гектар или меньше предоставляют сроком на пять лет. По истечении названного срока пользователь при условии освоения земли сможет оформить ее в долгосрочную аренду или получить в собственность. Если же работы на участке не велись, его будут изымать.

На сегодняшний день на получение земли жители страны подали более 21 тысячи заявок. При этом свыше четырех тысяч участков уже отдали в пользование. На специальном сайте Надальнийвосток.рф можно ознакомиться с пошаговой инструкцией получения гектара, а также способами его использования, уточнили в региональном Росреестре.