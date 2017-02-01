На станции Липяги пассажирский поезд сбил насмерть мужчину

01.02.2017 10:13 Читали 9

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия на железной дороге в Новокуйбышевске.

Под колеса пассажирского поезда попал мужчина, рассказал помощник Куйбышевского транспортного прокурора Таулан Чепкенчиев.

По его словам, инцидент произошел в 23:38 во вторник, 31 января. Поезд следовал по маршруту Караганда–Москва и на станции Липяги сбил мужчину, который выбежал на пути. Пострадавший скончался на месте происшествия. Его личность установить пока не удалось. На вид мужчине 40-50 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует ход проверки.