Иван Таранов: Словацкие команды славятся своей неуступчивостью

30.01.2017 17:46 Читали 17

После контрольного матча со словацким "Шпортом", который завершился вничью (1:1), капитан "Крыльев" Иван Таранов поделился своим мнением об этом поединке.

– Иван, контрольный матч – это своеобразная тренировка. Тем не менее, какую установку давал Вадим Викторович на эту игру?

– Как и всегда – победить. Добиться хорошего результата, почувствовать те взаимодействия, которые были утрачены в связи с тем, что команда находилась в отпуске. К нам присоединились новые футболисты, и мы ищем с ними игровое взаимопонимание.

– Получилось два разных тайма. Это связано, в первую очередь, со сменой состава?

– Думаю, да.

– Словацкий "Шпорт" – команда для российской публики неизвестная. Поделись своим впечатлением об игре против этого коллектива.

– В словацкой команде высокорослые, мощные, физически крепкие ребята. В первом тайме они много играли засчет длинных передач и навязывали борьбу. Наверное, все словацкие команды славятся своей неуступчивостью, охотно идут в единоборства. Не сказал бы, что в первом тайме они доставили нам много проблем. Подходов к нашим воротам у них было немного, но гол соперник забил хороший. Если бы мы использовали свои моменты на 100%, то первый тайм закончился бы со счетом 3:1 в нашу пользу.

– На сборах команде даются достаточно большие нагрузки. На правах капитана расскажи об атмосфере внутри команды?

– Наверное, тут нет никаких секретов, что, несмотря на большие нагрузки атмосфера самая что ни на есть положительная. Тренер грамотно выстраивает работу с точки зрения психологии. Ребята улыбаются, смотрят друг другу в глаза, много позитива, а на тренировках хорошая самоотдача, поэтому, я надеюсь, мы идем в правильном направлении.